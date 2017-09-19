В Беларуси промпроизводство в январе-августе увеличилось на 6,1%

В январе-августе 2017 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 58,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-августа 2016 г.

Как сообщает Белстат, в том числе в горнодобывающей промышленности – 103,5%, обрабатывающей – 106,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 105,3% и водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,2%.

Индекс промышленного производства за август 2017 г. к августу 2016 г. составил 106,8%, к июлю 2017 г. – 105,8%.

В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-август 2017 г. достиг или превысил уровень января-августа 2016 г.

Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 23%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 15,5%), производстве химических продуктов (на 13,4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,4%).