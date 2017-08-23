Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

Промпроизводство в Беларуси за 5 лет обвалилось по всем позициям

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал справочник «Промышленность Республики Беларусь. 2017», где приводятся данные производства отдельных видов машин и оборудования, начиная с 2011 года

В большинстве случаев констатируется резкое снижение промышленного производства с 2011 по 2016 год.

Наибольшее падение зафиксировано в производстве комбайнов: с 2011 по 2016 год упало на 84,8%, c 2326 до 353 единиц.

Производство мотоциклов упало на 83,5%, с 4786 до 792 единиц. Производство троллейбусов: падение на 80,6%, с 206 до 40 единиц. Производство грузовиков снизилось на 74,7%, с 15910 до 4031 единиц.

Основной причиной сокращения производства эксперты считают резкое сворачивание российского рынка, который переживает кризис, и сокращение внутреннего белорусского спроса.

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