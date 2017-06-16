McDonalds впервые за 40 лет отказался быть спонсором Олимпийских игр

Компания McDonalds решила отказаться от статуса официального спонсора Олимпийских игр, которым она оставалась с 1976 года. В сообщении, опубликованном на сайте Международного Олимпийского комитета (МОК), говорится, что решение о расторжении соглашения о сотрудничество было принято по взаимному согласию.

«Пересмотр всех аспектов нашего бизнеса является частью нашего глобального плана роста, мы приняли решение [о расторжении сотрудничества] совместно с МОК, чтобы сосредоточиться на иных приоритетах», - пояснила директор по маркетингу McDonalds Сильвия Лагнадо.

В свою очередь управляющий директор МОК по маркетинговым вопросам Тимо Люмме выразил понимание решение руководства McDonalds, принятое в условиях быстрого изменения «бизнес-ландшафта» и напомнил о наличии у МОК других крупных партнеров.

«Я хотел бы поблагодарить наших друзей в McDonalds за верность взятым на себя обязательствам, которую компания доказывала Олимпийскому движению на протяжении десятилетий», - подчеркнул Люмме.

Финансовые условия «развода» не разглашаются, однако в сообщении МОК говорится, что McDonalds останется спонсором Зимней Олимпиады 2018 года, которая пройдет в корейском Пхёнчхане. Как и планировалось ранее, рестораны быстрого питания будут открыты в Олимпийском парке и Олимпийской деревне, а компания сохранит право на использование олимпийской символики на территории Южной Кореи.

В ближайшем будущем МОК не планирует заменять расторгнутое соглашение с McDonalds аналогичным договором с кем-то из его конкурентов.

Олимпийская история McDonalds началась в 1968 году, когда компания наладила доставку своих бургеров из США во французский Гренобль, где американские спортсмены жаловались на то, что скучают по дому. Официальный договор о спонсорстве McDonalds Олимпийских игр был заключен в 1976 году, позднее компания заключила аналогичные соглашения с целым рядом национальных олимпийских комитетов.

В 1996 году во время Олимпиады в Атланте в Олимпийской деревне впервые был открыт фирменный ресторан McDonalds, в 2000 году восемь открытых в Сиднее «олимпийских» ресторанов обслужили за 33 дня Игр более миллиона спортсменов, тренеров, журналистов и зрителей. В последующие годы McDonalds запускал различные «олимпийские программы», помогал в подготовке волонтеров и т. д. В 2012 году срок действия соглашение о спонсорстве МОК был продлен до 2020 года, предполагалось, что «Макдоналдс» станет официальным рестораном следующих четырех Олимпиад - Сочи-2014, Рио-де-Жанейро-2016, Пхёнчхан-2018 и Токио-2020.