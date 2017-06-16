Украина запустит "поезд пяти столиц" в Беларусь и Балтию

Украина намерена расширять прямое железнодорожное сообщение со странами Европы, в том числе и со странами Балтии. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром транспорта и связи Литвы Рокасом Масюлисом.

Стороны обсудили перспективы запуска поезда "пяти столиц", который должен соединить Киев прямым железнодорожным сообщением с Минском, Вильнюсом, Ригой и Таллинном, пишет "Европейская правда".

"Мы рассчитываем, что сможем запустить "поезд пяти столиц" уже до конца года, и этот маршрут будет пользоваться спросом среди пассажиров", - сказал министр.

Министр инфраструктуры Украины также акцентировал внимание на важности развития мультимодальных/комбинированных перевозок и на положительных результатах работы грузового поезда "Викинг", курсирующего по маршруту Черноморск (Украина) - Минск (Беларусь) - Клайпеда (Литва).