Последнее обновление: 16.06.2017 17:30

Украина запустит "поезд пяти столиц" в Беларусь и Балтию

Украина намерена расширять прямое железнодорожное сообщение со странами Европы, в том числе и со странами Балтии. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром транспорта и связи Литвы Рокасом Масюлисом.

Стороны обсудили перспективы запуска поезда "пяти столиц", который должен соединить Киев прямым железнодорожным сообщением с Минском, Вильнюсом, Ригой и Таллинном, пишет "Европейская правда".

"Мы рассчитываем, что сможем запустить "поезд пяти столиц" уже до конца года, и этот маршрут будет пользоваться спросом среди пассажиров", - сказал министр.

Министр инфраструктуры Украины также акцентировал внимание на важности развития мультимодальных/комбинированных перевозок и на положительных результатах работы грузового поезда "Викинг", курсирующего по маршруту Черноморск (Украина) - Минск (Беларусь) - Клайпеда (Литва).

blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование