Последнее обновление: 23.01.2020 11:35

Украина может отдать свою железную дорогу в управление ФРГ на 10 лет

Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе.

"Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу", - сказал он, передает ТАСС.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Премьер по этому поводу тогда заявил, что этот альянс - "логическое продолжение плана реструктуризации "Укрзализницы", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года". При этом Гончарук отмечал, что речь не идет об аренде или продаже украинской железной дороги.

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