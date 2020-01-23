Последнее обновление: 23.01.2020 18:30

Deutsche Bahn уточнил заявление премьера Украины

Государственный железнодорожный концерн Deutsche Bahn AG уточнил заявление премьера Украины Алексея Гончарука о передаче железной дороги страны в управление национальному оператору железных дорог Германии.

"DB Engineering & Consulting, инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктурным, мобильным и транспортным проектам, будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе пресс-службы концерна на запрос DW в четверг, 23 января.

Как отмечается в сообщении, соответствующий предварительный договор действительно был накануне подготовлен в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. В начале февраля 2020 года отвечающий за инфраструктурные проекты член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла и представитель правительства Украины подпишут в Киеве протокол о взаимопонимании. "В нем будут зафиксированы детали сотрудничества", - заявила пресс-служба Deutsche Bahn.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Алексей Гончарук заявил о решении передать "Укрзализныця" в управление Deutsche Bahn сроком на 10 лет. При этом, по его словам, речи о "продаже или аренде столь стратегически важного государственного объекта" не идет, Киев сохранит полный контроль над госконцерном. Премьер выразил надежду, что "немецкая эффективность" позволит обуздать коррупцию.

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