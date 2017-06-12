Китай претендует на проведение чемпионата мира по футболу

Китай, который занимает в рейтинге ФИФА 82-е место, претендует на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 или 2034 году.

Президент Китая Си Цзиньпин обсудит эту возможность с представителями ФИФА при встрече. Об этом сообщает sportarena.

"Надеюсь, нам удастся наладить сотрудничество с международными организациями, включая ФИФА, а также другими странами. Принимать чемпионат мира по футболу - это мечта для Китая. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся воплотить ее в реальность", - цитирует слова пресс-секретаря министра иностранных дел Китая Лю Кана The Guardian.

По сообщению британского источника, китайцы претендуют на проведение чемпионата мира в 2030 или в 2034 году. С этой целью президент Китая встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино в среду, 14 июня.

По правилам ФИФА Китай не может провести Мундиаль в 2026 году, поскольку чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре, который представляет азиатскую ассоциации.