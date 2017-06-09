КГБ Беларуси закрыл дела против "молодофронтовцев" об "организации массовых беспорядков"

Активисты белорусской незарегистрированной организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский провели месяц в СИЗО КГБ, им было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, а 8 июня по почте они получили уведомление о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

"Я был очень удивлен. Не припомню таких случаев в истории борьбы КГБ с инакомыслием, чтобы после того, как был задержан, отсидел месяц, дело было прекращено", - сказал в интервью DW Дмитрий Дашкевич. Его коллега по "Молодому фронту" Сергей Пальчевский также своей первой реакцией называет удивление. "Я не ожидал, что с нами все так легко закончится. Я уже настраивался на то, что будет какой-то суд, а тут просто прекратили дело", - сказал активист в интервью DW.

9 июня аналогичное уведомление получил еще один фигурант дела об организации массовых беспорядков - Роман Васильев. Дмитрий Дашкевич уверен, что точно также дело будет прекращено в отношении других членов "Молодого фронта".

Заместитель главы незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович в интервью DW отметил, что прецеденты, когда дело по политическим мотивам начинали и прекращали, все же были. Например, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько провел в СИЗО КГБ два месяца, получил обвинение по организации массовых беспорядков после президентских выборов 2010 года, но не предстал перед судом.

Правозащитник обращает внимание, что сейчас КГБ прекращает дела именно в отношении тех, кто обвиняется только по одной статье о подготовке массовых беспорядков, но в деле остаются 14 человек, кому инкриминировали статью об организации незаконного вооруженного формирования ("Дело "Белого легиона" или "Дело патриотов"). Правозащитники требуют немедленно освободить их из-под стражи с целью предотвращения применения к ним пыток.

Валентин Стефанович обращает внимание Дашкевича, Пальчевского и Васильева на то, что они имеют право на компенсацию незаконного содержания в СИЗО. "КГБ должен платить деньгами за свои ошибки. Мы готовы помочь с составлением заявлений", - сказал замглавы ПЦ "Весна".

Дашкевич сообщил корреспонденту DW, что сначала намерен забрать у КГБ то, что у него изъяли (флаги, деньги), а потом подумает, что делать дальше. Пальчевский также собирается в ближайшее время потребовать возвращения ноутбука, телефона и других личных вещей. "Наверное, я буду пользоваться правом на компенсацию, потому что, как это так - сидел месяц ни за что", - сказал Пальчевский.