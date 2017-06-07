Правозащитники Беларуси требуют проверки информации о пытках в СИЗО КГБ

Правозащитный центр "Весна", "Белорусский Хельсинкский комитет" и другие белорусские правозащитные организации в среду приняли совместное заявление.

В нем содержится требование к Генпрокуратуре и Следственному комитету провести объективную проверку заявления Сергея Кунцевича о применении к нему пыток в СИЗО КГБ, а также изменить меру пресечения в отношении всех 14 фигурантов уголовного дела "о подготовке массовых беспорядков" (известного также как "Дело "Белого легиона" или "Дело патриотов") и немедленно освободить их из-под стражи с целью предотвращения применения к ним пыток.

Одним из фигурантов этого дела является Сергей Кунцевич. После освобождения под подписку о невыезде 2 июня Кунцевич обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту применения к нему пыток электрошокером во время допроса. Правозащитники записали видеосвидетельство Кунцевича о пытках в СИЗО КГБ.

Глава незарегистрированного ПЦ "Весна" Алесь Беляцкий в интервью DW объяснил, что и ранее до правозащитников доходили сведения о возможном применении пыток к фигурантам дела о якобы подготовке массовых беспорядков, но теперь есть конкретный факт заявления Сергея Кунцевича в Следственный комитет. "Он (Кунцевич) писал заявления генеральному прокурору, когда находился в СИЗО, но после того, как оказался на воле, он рассказал это правозащитникам, обратился в Следственный комитет. Это дает нам полное право и убежденность утверждать о том, что этот факт мог быть, и мы требуем провести проверку", - сказал Алесь Беляцкий.

Сергей Кунцевич рассказывает, что в течение двух недель содержания в СИЗО КГБ он не имел спального места. Еще ранее правозащитники обращали внимание на неоказание к задержанным по данному делу своевременной медицинской и адвокатской помощи.

"Это все вместе дает нам основание беспокоиться об их судьбе и обращаться к правоохранительным органам, с тем чтобы всех задержанных выпустили из под стражи с целью предупреждения использования пыток и жестокого, бесчеловечного обращения", - объясняет глава ПЦ "Весна". Он напоминает, что могут быть использованы другие меры пресечения, например, подписка о не выезде.

"Учитывая резонанс этого дела и политическую подоплеку, мы считаем, что эти люди могут и должны быть на свободе", - подчеркнул Алесь Беляцкий.

Представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин заявил корреспонденту DW, что ведомство "эту тему не комментирует, идет следствие, оно во всем разберется".