Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинева, говорится в сообщении МИД.

Соответствующую ноту МИД вручил советнику-посланнику молдавского посольства. Дипломатам предписано покинуть Россию в трехдневный срок. По словам молдавского посла, они выедут на родину 3 июня.

При этом в ведомстве выразили надежду, что Кишинев осознает контрпродуктивность своих недружественных действий по отношению к России и "деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".

Посольство России в Молдове в понедельник получило ноту об объявлении пяти дипломатов persona non grata. Как заявил премьер Павел Филип, такое решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент Додон осудил действия правительства.

В Москве подобный шаг назвали прямой провокацией отдельных сил Молдовы против курса президента и пообещали адекватно ответить на действия Кишинева.