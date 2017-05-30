Ryanair получила рекордную годовую прибыль, ждет нового снижения тарифов

Ryanair отчиталась о рекордной годовой прибыли во вторник вопреки резкому снижению средних тарифов из-за избыточных мощностей и решению британцев проголосовать за выход из Европейского союза, а также пообещала увеличить прибыль и понизить тарифы в следующем году.

Ryanair, крупнейший в Европе по количеству пассажиров авиаперевозчик, получил чистую прибыль в размере 1,316 миллиарда евро ($1,46 миллиарда). Этот показатель находится на нижней границе прогнозного диапазона - 1,3-1,35 миллиарда евро, однако соответствует ожиданиям аналитиков.

Перевозчик сообщил, что ожидает снижения тарифов на 5-7 процентов за финансовый год, который завершится в марте 2018-го, против 13-процентного снижения за год, завершившийся в марте 2017-го.

Компания за год перевезла 120 миллионов пассажиров, тогда как изначально сообщала о 116 миллионах. Ryanair планирует перевезти 130 миллионов в текущем финансовом году, прогнозируя рост примерно на 8 процентов против 13 процентов в этом году.

"Мы рады отчитаться о 6-процентном росте прибыли после вычета налогов... несмотря на сложную торговую обстановку, вызванную рядом связанных с безопасностью событий в европейских городах, переход на чартеры в странах от Северной Африки, Турции и Египта до Европы и резкое снижение фунта стерлингов после референдума о членстве Великобритании в ЕС в июне 2016 года", - сказал глава компании Майкл О'Лири.