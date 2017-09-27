Последнее обновление: 27.09.2017 17:24

Ryanair отменяет еще больше рейсов и сокращает число самолетов

Ирландский лоукостер Ryanair объявил в среду о продлении периода отмены рейсов на пять месяцев, которое затронуло почти 400 тысяч бронирований.

На прошлой неделе крупнейший в Европе авиаперевозчик по количеству пассажиров сообщил, что планирует отменять от 40 до 50 рейсов в день до конца октября. Теперь отмена рейсов продлится до конца марта 2018 года.

Ryanair также сообщила в среду, что задействует меньше самолетов из своего парка - с ноября будет летать на 25 лайнеров меньше, а с апреля 2018 года их число сократится еще на 10.

Согласно планам, компания намерена сократить пассажиропоток на два миллиона человек за год, который завершится в марте 2018 года, сообщила Ryanair.

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