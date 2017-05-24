Беларуси и России следует активизировать переговоры по созданию единого рынка газа - Семашко

Минску и Москве следует активизировать переговоры по созданию единого рынка газа. Об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко на пленарном заседании Белорусского промышленного форума в Минске.

"По газу промежуточный вариант мы подписали на 2017-2019 годы. Что касается создания единого рынка газа, мы вошли в новый цикл переговоров со своими российскими партнерами, пока на уровне заместителей министров. Сейчас мы должны активизировать эти переговоры", - сказал В.Семашко, которого цитируют СМИ.

Он напомнил, что единый рынок газа должен быть создан к 2025 году.

"Президенты двух стран поставили задачу до января 2018 года подготовить соответствующие документы для их рассмотрения и последующего принятия. У нас еще есть время - до конца 2019 года мы можем эти вопросы решать", - сказал вице-премьер.

В конце апреля В.Семашко заявлял, что Беларусь и Россия до конца мая должны выработать принципиальные подходы к созданию базовых условий формирования и функционирования единого рынка газа.

По его словам, "если принципы функционирования единого рынка газа с Россией будут согласованы, тогда мы этот документ в начале 2019 года предложим своим партнерам по Евразийскому экономическому союзу - Казахстану, Кыргызстану и Армении, чтобы они посмотрели, готовы ли они на таких принципах формировать рынок".

"Более того, мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам не захотят наши партнеры, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих - РФ и Беларусь", - говорил В.Семашко.