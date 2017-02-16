Россия и Беларусь подготовили итоговый документ по нефтегазовым вопросам

Вице-премьеры РФ и Беларуси Аркадий Дворкович и Владимир Семашко подготовили проект протокола по поставкам нефти и газа в Беларусь; он находится на рассмотрении российской стороны и может увидеть свет на следующей неделе, сообщил Семашко в четверг журналистам.

"В прошлую пятницу мы провели очередные переговоры, составили проект протокола, завизировали его с моим визави Дворковичем. Сейчас он находится на рассмотрении в руководстве России. Надеюсь, возможно, что на следующей неделе он увидит свет", - сказал вице-премьер Беларуси.

Он пояснил, что этот документ должен уладить спорные вопросы между странами по стоимости российского газа и объемам поставок нефти в Беларусь. От комментариев относительно содержания документа Семашко отказался.

Дворкович, со своей стороны, во вторник заявил, что Россия и Беларусь продолжают обсуждать нефтегазовые вопросы, спор пока не урегулирован.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам пятничной встречи говорил, что переговоры продолжаются, и есть безусловное понимание того, что долги за прошлый год должны быть погашены. Долг республики за российский газ составляет 550 миллионов долларов, говорил Дворкович в конце января.

РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.