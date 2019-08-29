Последнее обновление: 29.08.2019 11:05

В Минске начало переговоров с Россией о цене на газ ожидают в сентябре

Активная фаза переговоров с Россией о цене на газ ожидается в сентябре. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Активная фаза ведения переговоров будет с сентября по ноябрь месяц, - сказал он. - Сейчас период, когда мы готовим очередные предложения".

Он уточнил, что подготовленные белорусской стороной предложения будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства.

В частности, будут представлены различные подходы, в том числе касающиеся изменения формулы цены на газ, пояснил министр.

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