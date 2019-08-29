В Минске начало переговоров с Россией о цене на газ ожидают в сентябре

Активная фаза переговоров с Россией о цене на газ ожидается в сентябре. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Активная фаза ведения переговоров будет с сентября по ноябрь месяц, - сказал он. - Сейчас период, когда мы готовим очередные предложения".

Он уточнил, что подготовленные белорусской стороной предложения будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства.

В частности, будут представлены различные подходы, в том числе касающиеся изменения формулы цены на газ, пояснил министр.