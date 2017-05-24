Курсы наличной валюты в банках Минска на 24 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 1,851 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,855 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,009 рубля и составила 2,069 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,011 рубля и составила 2,074 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29 рубля (вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29 рубля (вырос на 0,02 рубля).