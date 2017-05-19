Последнее обновление: 19.05.2017 17:43

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом стало известно сегодня по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), который проходит в Кельне.

Голосование по выбору места проведения мирового форума в 2021 году в отеле Hyatt Regency Cologne было тайным. За совместную заявку Минска и Риги на конгрессе ИИХФ было подано 55 голосов, за заявку Финляндии — 52.

Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в январе текущего года.

В Латвии чемпионат впервые проводился в 2006 году. Беларусь становилась хозяйкой мирового форума в 2014 году.

Планируется, что финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске.

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