Межведомственная группа будет решать вопросы, связанные с добычей и реализацией полезных ископаемых

Распоряжением премьер-министра от 10.05.2017 г. № 164р создана межведомственная рабочая группа для решения проблемных вопросов, связанных с добычей и реализацией недропользователями полезных ископаемых, вопросов направления на природоохранные цели средств, поступающих в республиканский и (или) местные бюджеты, а также для совершенствования законодательства об охране и использовании недр, налогового законодательства.

Как сообщает правительство, ее возглавил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

Рабочей группе до 15 июня 2017 г. поручено проанализировать представленные Минстройархитектуры, Минтрансом, Минэнерго, концерном ”Белнефтехим“, облисполкомами, Минским горисполкомом и другими заинтересованными материалы по проблемным вопросам, связанным с добычей и реализацией недропользователями полезных ископаемых, в том числе общераспространенных.

Кроме того, рабочая группа проанализирует предложения о совершенствовании законодательства об охране и использовании недр, налогового законодательства в части увеличения ставок налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, и о направлении на природоохранные цели средств, поступающих в республиканский и местные бюджеты в виде экологического налога, налога за добычу природных ресурсов, а также иных платежей, взимаемых в связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

О выработанных по результатам анализа предложениях рабочей группе необходимо до 1 июля 2017 г. проинформировать Совет министров.