Минприроды: В Беларуси не будет золотой лихорадки

Геологоразведочные работы по поиску золота, урана, меди и т.п. в Беларуси проводиться не будут, заявил сегодня замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.

Таким образом, чиновник завершил десятилетие золотой лихорадки в стране, запущенной в свое время самим Лукашенко публичным заявлением о том, что коль в стране есть запасы нефти, то должны быть и запасы газа, урана, алмазов и золота.

"В Беларуси есть проявления золота. Это содержание, которое никакого экономического интереса для нас не представляет. Себестоимость добычи таких ресурсов просто колоссальная. Поэтому на сегодняшний день не планируется проведение дополнительных исследований и работ по проявлениям золота в Беларуси", - сообщил Хмель.

Вместе с тем, власти страны не намерены отказываться от поисков нефти. В частности, как сообщил руководитель главного управления природных ресурсов Минприроды Василий Колб, ведомство намерено до конца года провести повторный конкурс по передаче месторождений в концессию.

"Минприроды проводило в этом году конкурсы по передаче в концессию четырех объектов. Это две нефтеперспективные площадки: Акуличская и Познякевичская, месторождения кварцевых песков Городное (Восточная залежь) и Южно-Оршанский нефтеперспективный участок. Можно сказать, что за 10 лет проведения конкурсов он состоялся впервые. К сожалению, с учетом того, что был ряд неточностей и не совсем были укомплектованы те документы, которые должны были поступить на конкурс от заинтересованных лиц, признался нерезультативным. Но у нас есть планы до конца года еще раз объявить и провести конкурсы", - рассказал чиновник.