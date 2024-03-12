Последнее обновление: 12.03.2024 13:09

Лукашенко все еще надеется найти алмазы в недрах Беларуси

Лукашенко не оставил надежду обнаружить в недрах Беларуси полезные ископаемые, которые могли бы избавить страну от энергетической и финансовой зависимости, руководствуясь логикой, что раз уж в стране есть нефть, то должны быть и запасы газа, алмазов и урановой руды.

Собственные минерально-сырьевые ресурсы стране нужны всегда. Они залог суверенитета и стабильного развития экономики», - заявил сегодня Лукашенко на совещании.

«В Беларуси неплохо изучены природные богатства, которые находятся на поверхности. А вот про то, что под землёй, знаем далеко не всё. Поэтому надо наращивать геологоразведочные работы», - уже не в первый раз за последние 15 лет потребовал он.

«…то, что не имеем, надо искать. Ищем плохо», - убежден Лукашенко.

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