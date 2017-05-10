Совет ФИФА отстранил от должности двух борцов с коррупцией

Cовет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) уволил двух членов комитета по этике, боровшихся против коррумпированных функционеров ФИФА.

Кандидатуры главы следственной палаты комитета, швейцарца Корнеля Борбели, и главы арбитражной палаты, немецкого судьи Ханса-Йоахима Эккерта не будут представлены для выборов на конгрессе ФИФА 11 мая в Бахрейне. Такое решение принято на заседании совета футбольной федерации во вторник, 9 мая.

Оба юриста, пользующихся большим авторитетом, были готовы продолжать борьбу с коррупцией в ФИФА, которую вели в течение нескольких лет.

"Несомненно политически мотивированное отстранение от должности положит конец усилиям по реформированию, - говорится в совместном заявлении Борбели и Эккерта. - Это неизбежно приведет к дальнейшей потере доверия, и уже пошатнувшаяся репутация ФИФА пострадает еще больше".

Немецкий футбольный союз (DFB) ранее выступал за то, чтобы оставить Борбели и Эккерта на их должностях. "Они внесли решающий вклад в восстановление нравственной чистоты ФИФА", - заявил президент DFB Райнхард Гриндель перед первым заседанием совета федерации с его участием. Но большинство членов высшего органа ФИФА было иного мнения.

На посты, которые занимали Эккерт и Борбели, предложены кандидатуры грека Вассилиоса Скуриса и Марии Клаудии Рохас из Колумбии.