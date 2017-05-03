Ассоциация легкой атлетики аннулирует мировые и европейские рекорды

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрит проект "революционного" подхода к учету мировых, олимпийских и других спортивных рекордов, разработанный и предложенный Советом Европейской ассоциации легкой атлетики.

Специальная проектная группа совета рекомендует IAAF новые критерии объективности, которые будут распространяться на все мировые и европейские рекорды. Согласно этим критериям, большинство существующих европейских и мировых рекордов будет аннулировано, и их придется устанавливать заново, указано на сайте Европейской ассоциации легкой атлетики во вторник.

"Любой спортсмен, чей европейский рекорд (рекорды) установлен до определенного периода и больше не признающийся действующим, должен считаться бывшим рекордсменом Европы. В случае отмены признания рекорда утверждение непосредственного преемника не происходит, а определяется предел для нового рекорда, который должен быть установлен в будущем", - сказано в отчете проектной группы по разработке критериев объективности рекордов.

Кроме того, предлагается лишать спортсмена права называться рекордсменом и аннулировать его рекорд, если в какой-либо момент спортивной карьеры атлет уличен в применении допинга или нечестном соревновании. Это должно происходить, даже если нарушение не связано напрямую с рекордом, сказано в пресс-релизе ассоциации.

Согласно новым критериям, для признания рекордов, выработанным Европейской ассоциацией легкой атлетики, европейские и мировые рекорды высшего уровня могут устанавливаться лишь на "ограниченном наборе соревнований высшего уровня, где IAAF или региональные ассоциации могут иметь полное доверие к судьям соревнований, а также к системам учета времени и измерения дистанции". Рекорды высшего уровня могут устанавливаться атлетами, прошедшими установленный набор тестов на допинг-контроль за последний год. Кроме того, часть образцов допинг-контроля для любых рекордных результатов должна храниться и быть доступна для проведения повторного тестирования в течение 10 лет.

Европейская ассоциация легкой атлетики и IAAF намерены координировать свои действия по введению новых норм. В августе проект представят на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.