Последнее обновление: 28.02.2017 14:19

Легенда советской гимнастики Корбут продала олимпийские медали

Категории: США Спорт

Легендарная советская спортивная гимнастка Ольга Корбут, победительница Олимпиады 1972 года в Мюнхене, продала олимпийские медали и другие трофеи на аукционе, к чему ее могли подтолкнуть непростые жизненные обстоятельства.

От продажи тридцати двух лотов, включая две золотые и серебряную медаль Олимпийских игр в Мюнхене, на онлайн-аукционе, организованном американским домом Heritage Auctions в минувшие выходные, удалось выручить $333.500.

Экс-гимнастка белорусского происхождения, переехавшая в США в 1991 году, сейчас живет в штате Аризона, сказал Reuters пресс-секретарь аукционного дома Крис Айви.

Самым дорогостоящим лотом стала командная золотая медаль, которая принесла 61-летней Корбут $66.000.

Российский ресурс Газета.ru сообщил, что Корбут испытывает финансовые трудности. "Медали спасли Корбут от голода", - говорится в заголовке статьи издания.

В 17 лет миниатюрная Корбут произвела сенсацию в мировой гимнастике благодаря выступлению на Олимпиаде в Мюнхене, которое принесло её команде два золота и серебро.

Спустя четыре года Корбут, чьи выступления послужили катализатором всплеска интереса к спортивной гимнастике, завоевала ещё одну золотую и серебряную медаль на Олимпиаде в Монреале.

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