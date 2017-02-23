Курсы наличной валюты в банках Минска на 23 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 1,872 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 1,879 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,008 рубля и составила 1,978 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 1,98 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22 рубля (с7изился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24 рубля (снизился на 0,01 рубля).