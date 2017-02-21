Курсы наличной валюты в банках Минска на 21 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,873 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,007 рубля и составил 1,877 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 1,985 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,009 рубля и составила 1,989 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,24 рубля (не изменился).