Курсы наличной валюты в банках Минска на 20 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 1,876 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,012 рубля и составил 1,885 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 1,99 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 1,998 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22 рубля (снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24 рубля (снизился на 0,02 рубля).