Последнее обновление: 22.02.2017 14:30

Курсы наличной валюты в банках Минска на 22 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 1,867 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 1,873 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,015 рубля и составила 1,97 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,012 рубля и составила 1,977 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 рубля (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 рубля (вырос на 0,01 рубля).

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