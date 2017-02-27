Курсы наличной валюты в банках Минска на 27 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,007 рубля и составил 1,875 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,007 рубля и составил 1,881 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 1,981 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 1,985 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,24 рубля (не изменился).