Последнее обновление: 17.02.2017 12:06

Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,867 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,005 рубля и составил 1,873 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,015 рубля и составила 1,99 рубля, минимальная продажа выросла на 0,011 рубля и составила 1,991 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,26 рубля (не изменился).

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