В Польше разместят американскую бригаду боевой авиации из 80 вертолетов

Польская армия согласовывает детали размещения в стране второй крупной американской военной единицы — бригады боевой авиации, в состав которой входят более 80 вертолетов и 400 военнослужащих, сообщает газета Rzeczpospolita.

Согласно данным газеты, авиагруппа будет размещена на аэродроме в Повидзе (Великопольское воеводство в центре страны) и должна обеспечить воздушную поддержку для танковой бригады, которая прибыла в страну ранее. В состав авиагруппы, по данным издания, входят около 50 вертолетов Black Hawk разных видов, 24 ударных вертолета AH-64 Apache и порядка 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Chinook.

Утверждается, что вертолеты уже доставлены в Германию, в ближайшее время будет принято решение об их транспортировке в Польшу, которая может состояться уже в конце марта текущего года.

"Согласования с американской стороной еще продолжаются. Запланирована очередная рекогносцировка в Повидзе, после нее мы узнаем детали. Тогда будет известно, в каком количестве и какое оборудование будет доставлено в Польшу", - приводит издание слова представителя генштаба ВС Польши Марека Петжака.

В Польше 14 января состоялось торжественное приветствие американской танковой бригады. Военнослужащие США прибывают в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), бригада пробудет в стране девять месяцев. Планируется, что смена должна произойти так, чтобы между ротациями не было перерывов, и в регионе на постоянной основе находились американские силы.

Военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками, в состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.