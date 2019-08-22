Премьер Польши высказался против вывода войск США из Германии

Польское правительство выступило против передислокации размещенных в Германии войск США в Польшу, о возможности которой ранее предупредил американский посол в ФРГ Ричард Гренелл.

"Никто не думает всерьез о том, чтобы решительным образом сокращать американское присутствие в Германии. Нам нужна военная база в Рамштайне", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 22 августа.

При этом также необходима "новая долгосрочная военная база в Польше", указал он далее.

Вместе с тем глава польского правительства призвал Германию увеличить расходы на вооружение до предписываемого правилами НАТО показателя 2 процента ВВП. "Этого (правила - Ред.) все должны придерживаться", - подчеркнул он. По словам Моравецкого, германские оборонные расходы в настоящее время не соответствуют взятым страной обязательствам.

В начале августа посол США в ФРГ предупредил, что Вашингтон может решиться на переброску части своих военных из Германии в Польшу из-за нежелания Берлина увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП. "Оскорбительно, что американские налогоплательщики финансируют пребывание свыше 50 тыс. американских (солдат. - Ред.) в Германии, в то время как немцы используют свой торговый профицит для внутренних целей", - заявил Гренелл агентству dpa.

В настоящее время в Германии находится около 35700 американских солдат и офицеров, причем более половины из них - 18459 - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще 11689 военнослужащих США дислоцированы в Баварии, 3036 - в Баден-Вюртемберге и 2471 - в Гессене. По данным посольства США в ФРГ, на американских военных базах в Германии работают 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц.

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует уровень оборонных расходов Германии. По его словам, ФРГ не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО. В бюджет Германии на 2020 год расходы на вооружение заложены на уровне 1,37 процента от ВВП, а к 2024 году этот показатель планируется снизить до 1,24 процента.