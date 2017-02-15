Власти Беларуси готовятся к проведению чемпионата мира 2018 года по вертолетному спорту.

Как сообщает сайт правительства, создан оргкомитет по его подготовке, который возглавил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

"Организационному комитету поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. При необходимости одобрено привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению в Республике Беларусь чемпионата мира 2018 года по вертолетному спорту руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома и других организаций", - говорится в распоряжении премьер-министра №46р от 13 февраля 2017 года.