ОПЕК попросит страны вне картеля активнее сокращать добычу нефти

ОПЕК попросит государства, не входящие в организацию, активнее сокращать свой уровень добычи нефти в рамках соответствующего соглашения, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

По его словам, страны ОПЕК в настоящий момент выполняют соглашение по сокращению добычи на 92%, по государствам, не входящим в картель, эта цифра составляет более 50%.

"Цены на нефть сейчас хорошие и вырастут еще при большем соблюдении сделки по сокращению добычи, которую страны ОПЕК и не входящие в организацию государства заключили в декабре", — приводит агентство Блумберг слова министра нефти Кувейта. Аль-Марзук также отметил, что Кувейт хочет, чтобы соглашение по сокращению добычи выполнялось участвующими в нем странами на 100%.

ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Международное энергетическое агентство в пятницу сообщило, что ОПЕК в январе сократила свой уровень добычи нефти на 1 миллион баррелей в день — до 32,06 миллиона баррелей в сутки. Агентство отметило, что за первый месяц действия соглашения картель выполнил его на 90%. Ежемесячные данные по добыче нефти от ОПЕК будут опубликованы позднее в понедельник.