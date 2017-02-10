Избыток нефти указывает на необходимость продлить соглашение ОПЕК

Возглавляемое странами ОПЕК сокращение добычи нефти вполне может ускорить снижение мировых запасов, которое началось в прошлом году, однако реализуя соглашение лишь на протяжении шести месяцев, нефтедобытчики не сумеют достичь своей цели восстановить равновесие на рынке.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства в декабре заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

В месяцы, предшествовавшие соглашению, и после того как оно было заключено, министры стран ОПЕК отмечали, что одной из основных задач является борьба с избытком запасов нефти и нефтепродуктов, который уже более чем два года оказывает давление на цены.

Лидер картеля Саудовская Аравия, которая взяла на себя большую часть сокращения нефтедобычи, не видит необходимости в продлении соглашения по истечении шести месяцев.

Это резко отличается от мнения Ирана - министр нефти Бижан Зангане заявил, что ОПЕК следует обсудить вопрос о дальнейшем сокращении добычи нефти во второй половине 2017 года. По условиям сделки, Ирану разрешено немного нарастить объём производства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в пятницу, что запасы нефти, сжиженного природного газа и нефтепродуктов в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по-прежнему на 286 миллионов баррелей выше среднего пятилетнего уровня примерно в 2,7 миллиарда баррелей. И это несмотря на их сокращение на 800.000 баррелей в сутки в четвёртом квартале 2016 года.

Избыток почти равномерно распределён между нефтью и сжиженным газом с одной стороны и нефтепродуктами с другой.

Агентство прогнозирует снижение запасов примерно на 600.000 баррелей в сутки в первой половине 2017 года, если сохранится январский уровень соблюдения сделки.

"Если запасы ОЭСР продолжат снижаться в 2017 году такими же темпами, как в июле-декабре, нам понадобится около года, чтобы вернуться к среднему за пять лет уровню запасов", - сказал аналитик МЭА Оливье Лежен.

Проблема для ОПЕК состоит в том, что, хотя высокий уровень соблюдения нефтяного пакта поможет снизить запасы, недостаточный спрос и рост поставок из стран вне ОПЕК может сказаться на эффективности этой инициативы.

"По сути, это (сокращение добычи ОПЕК и не входящими в клуб государствами) позволяет избежать ещё большего перенасыщения, чем в 2015 и первой половине 2016 года, - сказал Давид Вех из исследовательского центра JBC Energy.- Но это не устранит перенасыщение в первой половине 2017 года".

Поставки нефти крупными производителями, не входящими в ОПЕК, такими как Канада, Бразилия и Казахстан, как ожидается, вырастут в годовом выражении в первой половине 2017 года, сообщили аналитики банка BNP Paribas на этой неделе.

Угрозу для успеха пакта также могут представлять члены ОПЕК, так как Ливия и Нигерия, которые освобождены от сокращения добычи, наращивают производство. Ливия с октября увеличила добычу на 190.000 баррелей в сутки.

В то время как запасы стран-членов ОЭСР снижаются, в государствах, не входящих в организацию, показатель растёт, особенно в Китае и Индии, где труднее найти надёжные данные об уровне запасов.

Остатки запасов в Китае указывают на их рост примерно на 600.000 баррелей в сутки в августе-ноябре, сообщило МЭА.

Таким образом, восстановление равновесия на рынке может быть неравномерным, смещая профицит из одного региона в другой.

ОПЕК и Россия пока заслоняют Азию от сокращения экспорта на фоне снижения добычи, фокусируясь преимущественно на США и Европе.

Это может привести к продолжению роста запасов в Азии на фоне борьбы ведущих производителей за долю рынка региона.