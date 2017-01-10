Последнее обновление: 10.01.2017 17:17

ФИФА увеличит число участников чемпионата мира до 48

Категории: FIFA Спорт

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник единогласно одобрил план главы организации Джанни Инфантино увеличить числа участников финальной части чемпионата мира до 48 команд с 32, начиная с 2026 года, сообщила ФИФА.

В рамках нового формата команды будут разбиты на 16 групп по три в каждой, сообщила ФИФА в твиттере, добавив, что детали будут обнародованы после встречи совета организации в Цюрихе во вторник.

Инфантино, в феврале прошлого года сменивший отстраненного в связи с коррупционным скандалом Зеппа Блаттера, в ходе своей кампании обещал расширить турнир, стремясь привлечь на свою сторону федерации тех стран, которым никогда или почти никогда не удается пробиться в финал чемпионата мира.

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