ФИФА увеличит число участников чемпионата мира до 48

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник единогласно одобрил план главы организации Джанни Инфантино увеличить числа участников финальной части чемпионата мира до 48 команд с 32, начиная с 2026 года, сообщила ФИФА.

В рамках нового формата команды будут разбиты на 16 групп по три в каждой, сообщила ФИФА в твиттере, добавив, что детали будут обнародованы после встречи совета организации в Цюрихе во вторник.

Инфантино, в феврале прошлого года сменивший отстраненного в связи с коррупционным скандалом Зеппа Блаттера, в ходе своей кампании обещал расширить турнир, стремясь привлечь на свою сторону федерации тех стран, которым никогда или почти никогда не удается пробиться в финал чемпионата мира.