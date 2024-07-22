Группа мигрантов пыталась переплыть реку Свислочь с целью попасть в Польшу

Группа нелегальных мигрантов из 20 человек попыталась переплыть реку Свислочь, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу. Об этом сообщается в коммюнике польской пограничной охраны.

"В районе служебной ответственности пограничного отряда в Крынках в общей сложности 20 человек пробовали нелегально пересечь границу через реку Свислочь", - сказала пресс-секретарь погранохраны Катажина Зданович, слова которой приводятся в сообщении.

По информации ведомства, всего за минувшие выходные было зафиксировано свыше 100 попыток нелегального перехода границы мигрантами. 21 июля действия мигрантов были особенно агрессивны. При виде польских патрулей они начинали забрасывать солдат и пограничников камнями.