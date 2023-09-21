Последнее обновление: 21.09.2023 10:27

Лукашенко снова взялся за образование

Лукашенко собрал сегодня во Дворце Независимости консилиум, который "посвящен теме образования".

Как сообщает его пресс-служба, среди приглашенных - высшие должностные лица, профильные кураторы отрасли из правительства и администрации Лукашенко, министры нынешний и предыдущий, председатели облисполкомов, ректоры, председатели комиссий обеих палат парламента, руководители обл- и рай- уровней, директора, учителя.

Собравшиеся намерены обсудить многое: от правил приема в вузы до "детального разбора и работы над ошибками в организации учебного процесса".

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