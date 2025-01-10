В Беларуси депутаты во втором чтении приняли поправки в Уголовный кодекс

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, проектом закона предусмотрено внесение изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Предлагается пересмотр санкций 97 составов преступлений: санкции дополняются альтернативными, более мягкими видами наказаний, а также корректируются в части размера наказаний или введения на альтернативной основе дополнительных наказаний, что создаст условия для большей индивидуализации уголовной ответственности.

Лишение свободы не будет назначаться женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, инвалидам I группы, впервые совершившим преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление.

Вместе с тем в ряде случаев это правило применяться не будет, например, при совершении преступлений, повлекших по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, а также в отношении совершивших преступления экстремистской направленности.

Аналогичные нормы закреплены в отношении лиц, впервые совершивших преступления в возрасте до 18 лет.

Предусмотрена дифференциация ответственности за незаконный оборот средств платежа с учетом реальной общественной опасности действий каждого из участников: предлагается сохранить уголовную ответственность для граждан, распространяющих реквизиты чужих банковских карт, и ввести административную ответственность для лиц, предоставляющих реквизиты собственных банковских карт.

Предлагается перевод отдельных преступлений в дела частно-публичного обвинения: преступления о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и совершенном близкими лица, пострадавшего от преступления, будут относиться к делам частно-публичного обвинения.

Кроме того, вносятся изменения по вопросам уголовной ответственности за наркопреступления. В частности, нижний предел наказания за сбыт наркотиков в составе организованной группы сокращен с 10 до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, расширен круг преступлений, за которые граждане Беларуси будут нести ответственность при их совершении за пределами страны — в этот перечень включены в том числе преступления "террористической направленности".