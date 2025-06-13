Обязанность обучаться в белорусских школах не распространяется на проживающих за границей

Министерство образования разъяснило одно из нововведений Кодекса об образовании, которое вступает в силу с 1 сентября 2025 г., – обязанность родителей обеспечить получение общего среднего образования их несовершеннолетними детьми, проживающими в Беларуси, в белорусских учреждениях образования.

Как отмечает ведомство, введенная норма направлена на исключение обучения в дистанционной форме в учреждениях образования иных государств детей, проживающих в Беларуси.

В республике онлайн (дистанционное) обучение на уровне общего среднего образования не предусмотрено. При получении образования онлайн (дистанционно) в учреждениях образования иных государств учащиеся не изучают обязательные для изучения учебные предметы «Белорусский язык», «Белорусская литература», «История Беларуси», «География Беларуси».

«Если ребенок зарегистрирован в Республике Беларусь, но выехал на временное проживание в иное государство, обязанность получения общего среднего образования в школах, гимназиях, лицеях Республики Беларусь на него не распространяется», - говорится в сообщении.

Родителям будущих первоклассников, зарегистрированных в Беларуси, но проживающих за ее пределами, предоставлять в школу подтверждающие документы не требуется.