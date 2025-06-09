В Беларуси ИП с 1 сентября 2025 года не смогут обучать дошкольников

Постановлением Минобразования № 90 от 23 мая 2025 г. внесены изменения в Положение об учреждении дошкольного образования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, они связаны с приведением положения в соответствие с обновленной редакцией Кодекса Республики Беларусь об образовании.

Так, с 1 сентября этого года индивидуальные предприниматели не смогут реализовывать образовательную программу дошкольного образования.

«Данная норма позволит упорядочить деятельность учреждений образования и организаций при реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечить качественный и здоровьесберегающий образовательный процесс, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», - пояснила пресс-служба.

При этом сохраняется возможность реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи по запросам родителей.