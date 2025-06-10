Лукашенко недоволен "нулевой отдачей" от киностудии "Беларусьфильм"

Состояние дел на киностудии "Беларусьфильм" и в целом в кинематографе крайне неудовлетворительное. Об этом Лукашенко заявил 10 июня на совещании по вопросам развития национального кинематографа.

По его словам, государством созданы условия для развития отечественного кинематографа и, в частности, Беларусьфильма. Но отдача, подчеркнул он, пока не то что нулевая, а ниже нуля.

"Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Для большинства белорусов отечественное кино закончилось "Августом 44-го…" и "Брестской крепостью". "Смотреть просто нечего! - возмутился пенсионер. - Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории. И не нужно мне с вашей стороны рассказывать, как вы "рванули" в работе со зрителем и организовали просмотры для трудовых коллективов, - продолжил Президент. - Ладно, нет окупаемости на внутреннем рынке - мы по населению, по рынку, как принято говорить, небольшая страна (хоть все говорим о рынке, а жить в рыночных условиях не хотим). Прибыль от проката получить сложно, хотя если произвести хороший фильм, я уверен, что и здесь мы получим прибыль. Но мы свое продать за рубеж не можем. Потому что нечего. Да и конкуренция серьезная".

Лукашенко напомнил, что в свое время была проведена полная модернизация киностудии "Беларусьфильм" и сделано все так, как об этом просили сами представители индустрии. Установлено новое технологическое оборудование, вложены огромные средства.

"Аванс, который государство выделило белорусскому кинематографу, так и не отработан", - сказал Лукашенко.

В качестве примера он привел оборудование павильонов для съемок телевизионных проектов на киностудии. Главное требование, которое тогда было озвучено, - делать все максимально собственными силами и эффективно использовать финансовые средства. Таким же образом следует действовать и сейчас по отношению к Беларусьфильму в целом.

Лукашенко обратил внимание, что за последнее время нет громких отечественных кинопремьер, и даже по телеканалам демонстрируются в основном киноленты прошлых лет, но они уже не так "цепляют" современных зрителей, тем более, когда есть возможность выбора из многих десятков каналов.

Он подчеркнул, что для финансирования Беларусьфильма лишних денег в бюджете нет, поэтому не стоит рассчитывать на дополнительное вливание, как говорят, под новую команду - руководителя, который недавно назначен директором киностудии.

"Запомните: лишних денег не будет. Никто вам никаких денег под какую-то новую команду не даст. И если вы к 1 сентября во главе с Министром культуры не наведете здесь порядок, решения будут жесточайшими. И не думайте, что мы вас просто с должности снимем", - пригрозил пенсионер.