В Нидерландах преступники взорвали двери музея и похитили румынские артефакты

Румынские артефакты, в том числе древний золотой шлем, похитили из музея Дренте в Нидерландах в субботу утром. Об этом сообщили в самом музее.

Речь идет о гето-дакийских артефактах, которые принадлежали Национальному историческому музею в Бухаресте, и которые были предоставлены вместе с экспонатами из других румынских музеев в рамках передвижной выставки.

Выставка, насчитывавшая 673 экспоната, должна была завершиться в воскресенье.

"Это черный день для музея Дренте в Ассене и Национального исторического музея Румынии в Бухаресте", – сказал в своем заявлении генеральный директор нидерландского музея Гарри Тупан.

"За 170 лет существования музея никогда не было такого серьезного инцидента", – добавил он.

Местная полиция считает, что ограбление совершили несколько человек, которые использовали взрывчатку для подрыва дверей, говорится в заявлении. К расследованию привлекут Интерпол.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который покидает пост, заявил в субботу, что премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заверил его, что власти принимают "все необходимые меры для идентификации подозреваемых и возвращения артефактов".

Среди похищенных предметов – золотой шлем Котофанешты, датированный примерно 450 годом до н.э., и три дакийских королевских браслета, датированных 50 годом до н.э.

Дакийские браслеты были впервые похищены в начале 1990-х годов из руин дакийских крепостей в Румынии и проданы на аукционе на черном рынке. Сейчас властям удалось найти лишь около десятка из них.