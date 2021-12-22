Власти Беларуси обвиняют художника Пушкина в реабилитации нацизма

Белорусские власти предъявили художнику Алесю Пушкину обвинения в реабилитации нацизма и надругательстве над государственными символами.

«По результатам расследования А. Пушкину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 (умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц) и ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«Установлено, что Пушкин выполнял и размещал в открытом доступе портреты пособников нацистских преступников в образе белорусских патриотов и героических личностей. Им были изображены Михаил Витушко - главный организатор мобильных отрядов оккупационной вспомогательной полиции, действовавшей в тыловом районе немецкой группы армий «Центр» на территории оккупированной Беларуси, сформированных из числа белорусских националистов и Всеволода Родько - бургомистра Витебска, который сотрудничал с фашистами и был завербован Абвером. А.Пушкин рассчитывал на доверие зрителей к художнику, тем самым попытался предать забвению уроки разрушительной войны, цинично исказив ее нравственные и правовые итоги, поставил на один уровень истинных героев и предателей, а также подверг сомнению решения Международного военного трибунала, которые не имеют срока давности», - сказано в сообщении.

«Пушкин во время проведения выставки в Гродно публично демонстрировал портрет Евгения Жихаря, который с 1946 года возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей. В течение 9 лет они в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге. Обвиняемый в своем выступлении назвал пособника нацистов белорусским патриотом и ярким представителем белорусского антисоветского сопротивления», - продолжает СК.

«Он на постоянной основе участвовал в незаконных акциях и чувствуя вседозволенность надругался над государственными символами. Свои действия обвиняемый, как и в 1999 году записал на камеру, но желая избежать ответственности совершал свои преступные действия на территории Украины. Однако… установлено, что преступление Пушкин начал еще на территории Республики Беларусь… Сам Пушкин охарактеризовал свои действия, связанные с осквернением государственной символики, как «перфоманс», «Падарунак Прэзідэнту».

«… он (Пушкин – ред.) неоднократно привлекался к уголовной ответственности, начиная с 1989 года, совершал действия, направленные на реабилитацию нацизма», - говорится в сообщении.

Дело передано в суд. К Алесю Пушкину применена мера пресечения в виде заключения под стражу.