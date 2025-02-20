Подпольную фабрику фальшивых Пикассо и Рембрандтов разоблачили в Риме

Полиция обнаружила в Риме подпольную мастерскую, где создавали копии работ Пабло Пикассо, Рембрандта и других известных художников, а затем продавали онлайн под видом оригиналов. Об этом пишет The Guardian.

Сколько на этих сделках заработали мошенники, сейчас устанавливает следствие.

Операцию провели следователи прокуратуры Рима совместно с подразделением по борьбе с подделками художественной полиции. По их данным, ключевой фигурой аферы был профессиональный реставратор, организовавший производство и сбыт фальшивых картин.

Правоохранители изъяли 71 полотно — как завершенные работы, так и находившиеся в процессе создания. Вместе с ними в мастерской нашли сотни тюбиков красок, кисти, трафареты, полотна разных размеров и художественные каталоги. Кроме того, мошенники подделывали сертификаты подлинности, которые "подтверждали" оригинальность работ.

Расследование началось после мониторинга онлайн-продаж, когда полиция наткнулась на многочисленные картины сомнительного качества, подписанные именами художников XIX-XX веков. В списке поддельных художников также Марио Пуччини, Джакомо Балла и бельгийская художница Анна де Верт.