Последнее обновление: 05.05.2025 13:55

Трамп собирается ввести стопроцентные пошлины на зарубежные фильмы

Трамп собирается ввести стопроцентные пошлины на зарубежные фильмы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его мнению, это защитит американскую индустрию, которая "очень быстро умирает". Политик утверждает, что проблемы в Голливуде связаны со стимулами, которые другие страны предлагают для привлечения кинематографистов.

"Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, помимо прочего, их повестка и пропаганда", - написал Трамп.

"Мы этим занимаемся", - прокомментировал новости министр торговли США Говард Лютник.

Каким образом предполагается вводить налог на кинопродукцию, ни президент, ни министр не пояснили. Также неизвестно, могут ли меры коснуться стриминговых сервисов, или речь идет только о кинопрокате.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Культура
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование