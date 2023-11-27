Лауреатом Букеровской премии 2023 стал ирландский писатель Пол Линч за роман "Пророческая песня" (Prophet Song). Об этом идет речь на сайте премии.

Произведение рассказывает о матери четырех детей, которая пытается спасти свою семью, когда Ирландия "сползает к тоталитаризму". Глава жюри, Эси Эдугян, описала книгу как "трогательный и правдивый" роман, "отражающий социальные и политические тревоги нашего времени, от роста политического экстремизма до глобального положения беженцев".

Действие в романе Линча происходит в альтернативном Дублине, руководимом тоталитарным правительством. По сюжету, тайная полиция забирает мужа микробиолога Айлиш Стак, чиновника Союза учителей Ирландии. Он бесследно исчезает, как сотни ирландцев. Айлиш осталась заботиться о четырех детях и своем отце, который болен деменцией. Вскоре государство погружается в гражданскую войну, и Айлиш вынуждена делать все возможное, чтобы удержать свою семью вместе.

Линч заявил, что одним из главных источников вдохновения для создания книги стала гражданская война в Сирии с последующим кризисом беженцев и безразличие Запада к положению беженцев.

"Пророческая песня" — это отчасти попытка радикального сопереживания. Я хотел настолько углубить читательское погружение, чтобы до конца книги читатель не просто знал, а почувствовал на себе эту проблему", - сказал Линч о своей книге.

Это второй год подряд, когда премию получает роман о политическом конфликте. В 2022 году Шехан Карунатилака победил с книгой "Семь месяцев Маали Алмейды", действие которой происходит во время гражданской войны в Шри-Ланке.

Пол Линч — ирландский писатель, известный своим поэтическим, лирическим стилем и исследованием сложных тем. Он стал пятым ирландским автором, получившим Букеровскую премию.

Букеровская премия — одна из самых престижных литературных наград, которая с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы.