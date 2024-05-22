Воспроизведена цифровая модель Луцкого замка во времена правления Витовта Великого

Команда Skeiron оцифровала модель Луцкого замка в том виде, который он имел во времена правления литовского князя Витовта Великого в XIV-XV веках. Об этом Skeiron сообщила в соцсетях.

"Сейчас мы завершили Луцкий и Киевский замки в том виде, в каком они были во времена Витовта Великого. При его правлении эти замки перестраивались, и он вкладывал в них значительные ресурсы. Это период перехода от деревянного к каменному строительству", – сообщили специалисты.

Команда Skeiron смогла воспроизвести пространство, где можно прогуливаться по улочкам средневековых украинских городов и смотреть, какой была архитектура того периода, в режиме реального времени.

В конце работы разработчики создадут веб-сайт, который обеспечит свободный доступ к оцифрованным объектам, и интерактивную карту, которая объединит исторические и культурные объекты в транснациональный туристический маршрут под названием "Пояс Витовта".