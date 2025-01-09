В США объявление номинантов на «Оскар» отложили из-за лесных пожаров в Калифорнии

Американская академия кинематографических искусств и наук отложила объявление номинантов премии «Оскар» с 17 на 19 января из-за лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор академии Билл Крамер сообщил в письме к членам, что голосование, которое открылось в среду, также будет продлено на два дня - до 14 января. По его словам, это «даст членам киноакадемии больше времени для голосования».

Кроме того, на 26 января была перенесена церемония вручения премии «Выбор критиков», которая должна была состояться 11-12 января.

Природный лесной пожар и мощные штормовые ветры, которые быстро раздувают пламя, вызвали серьезную опасность в окрестностях Лос-Анджелеса, где расположены дома знаменитостей, вынудив десятки людей срочно эвакуироваться.

Потушить возгорание пытаются 7500 пожарных.

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный лесными пожарами в регионе, составляет от $52 до $57 млрд.

Из-за пожаров в Калифорнии президент США Джо Байден отменил свою последнюю зарубежную поездку в Рим и Ватикан.

"После возвращения сегодня вечером из Лос-Анджелеса, где ранее он встретился с полицией, пожарными и сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям, которые борются с историческими пожарами, бушующими в этом районе, и одобрил объявление большой катастрофы для Калифорнии, президент Байден принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве полным федеральным реагированием в ближайшие дни", – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.