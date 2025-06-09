Последнее обновление: 09.06.2025 18:00

Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 18 тонн огурцов

Специалисты Управления Россельхознадзора на прошлой неделе проверили следовавший в Беларусь автомобиль с подкарантинной продукцией, задержанный ранее во взаимодействии с сотрудниками Брянской таможни.

Как сообщает Россельхознадзор, в ходе досмотра машины и анализа сопроводительных документов, инспекторы установили, что 18 тонн огурцов перевозились на сопредельную территорию в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата, призванного подтвердить безопасность продукции в фитосанитарном отношении и ее соответствие требованиям страны-получателя,

Вывоз продукции с территории РФ был запрещен. Груз возвращен отправителю.

Перевозчик привлечен к административной ответственности.



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