С начала года в Беларусь по безвизу въехало около 90 тысяч европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 89 295 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши», - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 121 030 жителей Европы. Из Латвии прибыло 353 931 человек, из Литвы — 623 588, из Польши — 114 138. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь проследовало 29 373 иностранных гражданина.

Как известно, власти продлили безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.